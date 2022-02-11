Фигуристка Леонова заявила, что Коляда мог оказаться в пятерке на Олимпиаде

Серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова заявила что Михаил Коляда мог бы оказаться в пятерке сильнейших на Играх в Пекине, передает Sport24.

«Думаю, Коляда мог бы оказаться в пятерке на Играх за счет своего опыта. Миша, наверное, меньше бы волновался, так как уже прочувствовал этот олимпийский нерв. Он выходил бы на лед поспокойнее», — сказала Леонова.

25 января стало известно, что Михаил Коляда сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, поэтому отправиться вместе с командой в Пекин не сможет. Его заменил первый запасной — Евгений Семененко, который занял восьмое место.

Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Коляда сдал отрицательный тест на коронавирус и возобновил тренировки.