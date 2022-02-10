Экс-тренер Валиевой о ситуации вокруг фигуристки: напоминает Средневековье

Мария Касумова, бывший тренер российской фигуристки Камилы Валиевой, прокомментировала информацию о сомнительном допинг-тесте спортсменки на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Мне это напоминает Средневековье, когда ради хайпа мальчики с газетами кричали: «Бородатая женщина, бородатая женщина!»

Она никогда вообще ничего не употребляла. У нее шикарные данные, которых я ни у кого до сих пор не видела. Она поцелована Богом.

Ей не надо никакого допинга, никаких таблеток, тем более для сердца. Она с детства привыкла к нагрузкам, могла пробежать 25 кругов на стадионе. Но люди смотрят на нее и не верят, что организм на такое способен, ищут оправдания», — приводит слова Касумовой News.ru.

Скандал вокруг сомнительного допинг-теста у российских фигуристов разразился утром 9 февраля. По неподтвержденной информации в пробе Валиевой был найден препарат триметазидин, защищающий сердце и мозг во время интенсивных нагрузок.

Позже пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что Валиева не отстранена от участия в Играх.

Короткая программа у женщин состоится 15 февраля. Помимо Валиевой сборную России будут представлять Александра Трусова и Анна Щербакова.

Всего в фигурном катании будет разыграно пять комплектов медалей.

Ранее директор по связям с общественностью Олимпийского комитета США Кейт Хартман высказалась о возможном применении допинга Камилой Валиевой.