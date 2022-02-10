Сноубордист Уайлд рассказал о провокациях журналистов из США

Российский сноубордист Вик Уайлд поддержал фигуристку Камилу Валиеву и рассказал, с каким давлением столкнулся перед Олимпийскими играми 2018 года в Пхенчхане на фоне допингового скандала.

«Самое ужасное для спортсмена — сидеть и ждать, не понимая, дадут тебе выступить или нет. Перед Играми-2018 мне постоянно звонили журналисты, в основном американские, и рассказывали, что я попал в какие-то подозрительные списки по допингу. И что я должен сам во всем признаться.

Оказалось, что они блефовали, чтобы я дал интервью с целью рассказать что-то плохое о российском спорте. Плюс шли разговоры о том, допустят ли вообще Россию до Олимпиады. В результате я поехал вымотанный на ОИ.

Представляю, в каком стрессе Камила Валиева. Хочется пожелать удачи этой девочке», — написал Уайлд в сториз Instagram.

Скандал вокруг сомнительного допинг-теста у российских фигуристов разразился утром 9 февраля. По неподтвержденной информации, в пробе Валиевой был найден препарат триметазидин, защищающий сердце и мозг во время интенсивных нагрузок.

Позже пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что Валиева не отстранена от участия в Играх.

Короткая программа у женщин состоится 15 февраля. Помимо Валиевой сборную России будут представлять Александра Трусова и Анна Щербакова.

Ранее директор по связям с общественностью Олимпийского комитета США Кейт Хартман высказалась о возможном применении допинга Камилой Валиевой.