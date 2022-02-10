Расписание Олимпиады-2022 на 11 февраля

11 февраля на Олимпийских играх — 2022 в Пекине будет разыграно семь комплектов наград.
Сноуборд
4:30 (5:25 финальный заезд) Хафпайп. Мужчины
Горные лыжи
6:00 Женщины. Супергигант (участница от России: Юлия Плешкова)
Лыжи
10:00 Индивидуальная гонка, 15 км. Мужчины (Илья Семиков, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Александр Большунов)
Конькобежный спорт
11:00 10000 метров. Мужчины (Александр Румянцев)
Биатлон
12:00 Спринт, 7,5 км. Женщины (Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич)
Шорт-трек
14:00 (в 15:43 финал А) 1000 метров. Женщины (Анна Вострикова, Екатерина Ефременкова)
Скелетон
15:20 (в 16:55 четвертый, финальный заезд) Мужчины (Александр Третьяков, Евгений Рукосуев, Даниил Романов)
Керлинг
4:05 Мужчины, сессия 3
Россия — Швейцария
Хоккей
7:10 Мужчины
Россия - Дания
Керлинг
9:05 Женщины, сессия 3
Россия — Швейцария
Керлинг
15:05 Мужчины, сессия 4
Россия — Дания.
Ранее сообщалось, что сборная России после седьмого дня Игр-2022 занимает девятое место в медальном зачете с двумя золотыми, тремя серебряными и шестью бронзовыми наградами.