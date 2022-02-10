Расписание Олимпиады-2022 на 11 февраля

11 февраля на Олимпийских играх — 2022 в Пекине будет разыграно семь комплектов наград.

Сноуборд

4:30 (5:25 финальный заезд) Хафпайп. Мужчины

Горные лыжи

6:00 Женщины. Супергигант (участница от России: Юлия Плешкова)

Лыжи

10:00 Индивидуальная гонка, 15 км. Мужчины (Илья Семиков, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Александр Большунов)

Конькобежный спорт

11:00 10000 метров. Мужчины (Александр Румянцев)

Биатлон

12:00 Спринт, 7,5 км. Женщины (Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич)

Шорт-трек

14:00 (в 15:43 финал А) 1000 метров. Женщины (Анна Вострикова, Екатерина Ефременкова)

Скелетон

15:20 (в 16:55 четвертый, финальный заезд) Мужчины (Александр Третьяков, Евгений Рукосуев, Даниил Романов)

Керлинг

4:05 Мужчины, сессия 3

Россия — Швейцария

Хоккей

7:10 Мужчины

Россия - Дания

Керлинг

9:05 Женщины, сессия 3

Россия — Швейцария

Керлинг

15:05 Мужчины, сессия 4

Россия — Дания.

Ранее сообщалось, что сборная России после седьмого дня Игр-2022 занимает девятое место в медальном зачете с двумя золотыми, тремя серебряными и шестью бронзовыми наградами.