Российский фристайлист обвинил себя в неудачном выступлении команды на Играх

Российский фристайлист Илья Буров эмоционально высказался о выступлении национальной команды в соревнованиях в акробатике в миксте на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Напомним, сборная России заняла пятое место в финале, набрав 295,97 балла. Команда не попала в четверку лучших и не смогла выйти в главный финал, где разыгрывался комплект медалей.

«Я ошибся в своем прыжке, поэтому такой результат. Можно ссылаться на все что угодно, но в итоге не хватило каких-то пяти баллов. Могли, наоборот, уйти в отрыв, если бы не моя ошибка. Это моя третья Олимпиада, и так выступить... Обидно», — приводит слова Бурова пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Золотые медали завоевали спортсмены из США. Серебро досталось сборной Китая. Замкнули тройку лучших канадские фристайлисты.

В состав сборной России помимо Бурова входили Любовь Никитина и Станислав Никитин.

Ранее сообщалось, что сборная России после седьмого дня Игр-2022 занимает девятое место в медальном зачете с двумя золотыми, тремя серебряными и шестью бронзовыми наградами.