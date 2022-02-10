Президент Федерации керлинга объяснил, почему для России было очень важно обыграть Китай

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев высказался о победе российской сборной над командой Китая со счетом 7:4 в матче олимпийского турнира в Пекине. Он подчеркнул важность этого успеха на фоне вчерашнего поражения в равной игре с действующими олимпийскими чемпионами американцами. По словам Свищева, победа над Китаем даст россиянам необходимый настрой.

«Эта победа — только одна из многих матчей. Игра была очень напряженная, китайцы первую половину вели, и все было очень на тоненького. То, что ребята в предпоследнем энде взяли четыре камня, конечно, здорово, очень хороший бросок провел Сергей Глухов. Это круто все изменило, нужно было просто довести до конца игру — что и сделали.

Вопрос не в счете, а в том, насколько важен был матч после вчерашнего обидного поражения от американцев, где все решилось в экстра-энде. Очень важно было сегодня выиграть. Ребята это сделали, и у них появилась уверенность в себе, в турнире. Мы надеемся, что они поймают драйв. Я видел их лица — веселые, довольные, счастливые», — сказал Свищев «Газете.Ru».

Следующим соперником мужской сборной России станет сборная Швейцарии. Руководитель российского керлинга подчеркнул, что это сильный соперник, как и практически все на Играх. И даже те команды, которые считаются слабее, способны преподнести сюрпризы, заметил Свищев.

«Здесь простых команд нет. Удивили китайцы, они в последние годы не блещут. Но они очень много провели в Канаде, готовились. И по их игре видно, что они прибавили очень серьезно. У них канадский тренер, очень много денег вкладывается во все виды спорта, в том числе и в керлинг. А все остальные команды достаточно ровные, но сюрпризы могут быть. Например, никто не ставил итальянцев в дабл-миксте, а они порвали всех и стали олимпийских чемпионов. Бывало, думали, что попасть на итальянцев и играть с ними — счастье. А они выиграли Олимпиаду. Поэтому сюрпризы могут быть в любой момент и от любой команды. Может быть, с Данией нам будет играть попроще. Норвегия сильная, канадцы, шотландцы, которые выступают под флагом Великобритании… Все сильные команды, легко не будет ни с кем.

Примерно те же команды были на чемпионате мира, когда наши сотворили сенсационный результат и отобрались на Олимпиаду. Им совсем немного не хватило, чтобы завоевать медаль. Они досрочно были в четверке и, к сожалению, остались на этом месте. Но все равно впервые в истории они отобрались на Игры. А задача была — просто отобраться, о медалях и речи не было. Ребята молодцы, они прибавляют и могут обыгрывать сильнейшие команды мира. Сейчас на Олимпиаде мы увидим, как они готовы — надеюсь, что мы двигались в правильном направлении», — заключил глава ФКР.

Ранее Свищев отреагировал на статью норвежского журналиста Яна Петтера Сальтведта об участии российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине.