Гербольдт: если бы Кондратюк выступил, как на командном турнире, был бы в пятерке

Фигуристка Катарина Гербольдт оценила результаты в мужском одиночном катании по итогам короткой и произвольной программ на Олимпиаде в Пекине. Золото завоевал американец Нейтан Чен, серебро и бронзу — японцы Юма Кагияма и Сема Уно. Двукратный олимпийский чемпион из Японии Юдзуру Ханю стал четвертым. Лучший из россиян Евгений Семененко занял восьмое место, Марк Кондратюк — 15-е, Андрей Мозалев — 19-е.

«Все еще молодые дебютанты. Марк себя очень хорошо проявил в командном турнире, но, к сожалению, не хватило сил на личный — слишком маленький был перерыв. Но тем не менее, для каждого из них это хороший опыт и задел на будущее. По возрасту они явно могут еще не один олимпийский цикл пройти. В целом, достойный дебют. Андрей Мозалев, может, немного смазал картину. Но набрался опыта, и я не вижу ничего страшного — мы не ожидали от них каких-то призовых мест.

Думаю, что расстраиваться можно было, если бы мы претендовали хотя бы на бронзу. Сколько уже все говорили, что будет здорово, если ребята войдут в шестерку. К сожалению, этого не произошло, но если бы Марк откатал так, как в командном турнире, то в пятерке бы он мог быть», — сказала Герболдьт «Газете.Ru».

На данный момент у России по-прежнему одно олимпийское золото в фигурном катании после победы в командном турнире. Следующими в борьбу вступают танцевальные пары, 12 февраля они будут соревноваться в ритм-танце. Россию представят дуэты Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин и Диана Дэвис / Глеб Смолкин.

Ранее Гербольдт отреагировала на новость о том, что допинг-тест россиянки Камилы Валиевой мог дать положительный результат.