Американец Чен завоевал золото в произвольной программе на ОИ-2022

Американский фигурист Нэйтан Чен одержал победу в произвольной программе мужчин по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

Победитель удостоился оценки 332,60. Его ближайший преследователь Юма Кагияма из Японии набрал 310,05 балла. Тройку замкнул японец Сёма Уно (293). Россиянн Евгений Семененко занял восьмую позицию, удостоившись 274 балла. Марк Кондратюк откатал произвольную программу, получив 248,82 балла. Андрей Мозалев набрал 233,33 балла.

«Газета.RU» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

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Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин.

1. Нэйтан Чен (США) — 332,60.

2. Юма Кагияма (Япония) — 310,05.

3. Сёма Уно (Япония) — 293,00.

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