В сборной Украины раскритиковали систему тестирования коронавируса на ОИ

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец раскритиковал тестирование на коронавирус, которое проводится с его подопечными на Олимпийских играх в Пекине.

«Скажу вам правду: это сумасшедший дом. Динамика есть, она идет вверх, а когда уже думаешь, что завтра будет отрицательный тест – снова хуже показывает. Я уже не верю никому. Один день результат отрицательный, а на следующий – положительный. Насколько я человек доверчивый и хочу видеть лучшее, но здесь уже…», — приводит слова Велепеца Sport.ua.

В сборной России по биатлону прямо перед стартом Олимпийских игр положительный тест был сдан Валерией Васнецовой. Ее поместили в ковидный отель.

Позже россиянка призналась, что после ее жалоб условия проживания улучшились.

«Условия и питание здесь стали получше, хочу поблагодарить всех за поддержку и особенно болельщиков», — сказала Васнецова.

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Ранее главный тренер финской сборной по хоккею Юкка Ялонен заявил о том, что права игрока национальной команды Марко Анттилы, который находится на изоляции из-за коронавируса, ущемляются. Спортсмен также долгое время не мог покинуть карантин.