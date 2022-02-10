Чемпион ОИ назвал выступление норвежских лыжников на ОИ провалом

Двукратный олимпийский чемпион Мартин Сундбю раскритиковал подготовку норвежских лыжников и их последующее выступление на Олимпиаде в Пекине.

«Это непросто неудача. Это коллективный провал. Руководство национальной сборной только играется с идей о том, что существует кризис, и не говорит об этом прямо. Я предполагаю, что они буквально под микроскопом ищут любое объяснение провала, кроме того, что ошиблись с высотной подготовкой», — передает слова Сундбю NRK.

6 февраля в мужском скиатлоне норвежцы остались без медалей. Тогда россияне заняли два первых места, а тройку призеров замкнул финский лыжник. Но 8 февраля Йоханнес Клебо реабилитировался за провал в скиатлоне, в котором он проиграл победителю, Александру Большунову, порядка девяти минут. Норвежец завоевал первую личную медаль на Играх-2022, став победителем в спринте свободным стилем.

Следующий заезд у мужчин, гонка с раздельным стартом, пройдет 11 февраля.

Сборная Норвегии занимает второе место в медальном зачете Олимпиады, Россия — на восьмой позиции.

Всего в лыжных гонках будет разыграно 12 комплектов медалей.

Ранее Йоханнес Клебо объяснил, что ему помогло собраться после неудачи в скиатлоне.