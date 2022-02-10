Представитель МИД поддержала Валиеву после скандала с допингом на ОИ

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на новость о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой и выразила ей поддержку.

«Ей удалось сделать то, что не удается сделать целым армиям, вооруженным силам самых развитых стран — эта девушка покорила сердца всего мира. Мы были все вместе в ходе такого же агрессивного зла на наших художественных гимнасток во время летних Олимпийских игр. Точно так же мы будем с каждым спортсменом и с ней непосредственно в этот момент», — приводит слова Захаровой Telegram-канал «Известий».

По последней информации СМИ, решение по делу Валиевой пока не принято. Сохраняется шанс, что россиянку признают невиновной в употреблении запрещенного препарата триметазидин. Над этим вопросом работают юристы Олимпийского комитета России (ОКР), а также Международного олимпийского комитета.

Женщины выступят с короткой программой на Олимпиаде в Пекине 15 февраля. Сборная России заявила на этот турнир Камилу Валиеву, Анну Щербакову и Александру Трусову.

Всего в активе россиян 11 медалей на Олимпийских играх в Пекине.

Ранее Анна Погорилая назвала непонятными обвинения в адрес Камилы Валиевой в употреблении запрещенных веществ.