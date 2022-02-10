Шведская лыжница рассказала, как потеряла сознание после гонки на ОИ

Лыжница шведской сборной Фрида Карлссон рассказала о проблемах со здоровьем, которые она испытала после женского скиатлона на Олимпийских играх в Пекине.

«Я пришла в себя, когда мне в рот налили сок. Думаю, причина потери сознания кроется в различных факторах. Было холодно, я чувствовала сильное напряжение, которое потом немного ушло, но из-за него я была пуста. Я раньше тоже падала в обморок, когда финишировала, но быстро поправилась. В этом у меня есть опыт», — передает слова Карлссон SVT.

Карлссон финишировала в вышеупомянутой гонке на пятом месте. Победительницей стала норвежка Терезе Йохауг, серебро завоевала россиянка Наталья Непряева, которая на финише оказалась сильнее австрийской лыжницы Терезы Штадлобер — у нее бронза.

8 февраля две шведские лыжницы, Йоанна Сундлинг и Майя Дальквист стали золотым и серебряным призером спринта на Олимпиаде в Пекине соответственно.

Следующий заезд у женщин, гонка с раздельным стартом, пройдет 10 февраля. Старт в 10:00 по московскому времени.

Ранее Юрий Бородавко рассказал о реакции Натальи Непряевой на тяжелые погодные условия на Олимпийских играх в Пекине.