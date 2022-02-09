Журова предположила, что информация о положительной допинг-пробе Валиевой может быть провокацией

Депутат Государственной думы России Светлана Журова отреагировала на новость о том, что фигуристка Камила Валиева сдала положительный допинг-тест, передает Sport24.

«Нашей девочке выступать, а ее нервируют. Это может быть очередной провокацией по отношению к нам. Сначала говорили, что сомнительный допинг-тест у нашего мальчика, теперь у девочки», — сказала Журова.

Российские фигуристы выиграли командные соревнования на Олимпиаде. Награждение должно было состояться 8 февраля, но было перенесено из-за информации о положительном допинг-тесте Валиевой.

В составе национальной команды выступали, помимо Валиевой, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.