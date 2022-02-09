Бетина Попова о Валиевой: пока говорить не о чем

Чемпионка Универсиады 2019 года в танцах на льду Бетина Попова прокомментировала новость о том, что фигуристка Камила Валиева сдала сомнительную допинг-пробу, передает RT.

«Пока говорить не о чем — надо получать достоверную официальную информацию. Непонятно, какие последствия могут быть. И насчет наркотика — это совсем уже непонятная какая-то история», — сказала Попова.

Россияне выиграли командные соревнования. Награждение должно было состояться 8 февраля, но оно было перенесено.

Сборная России по фигурному катанию досрочно завоевала золотые медали командного турнира. В составе национальной команды выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев прокомментировал новость о том, что допинг-проба Камилы Валиевой дала положительный результат.