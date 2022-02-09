Спортивный юрист объяснил, какая дисквалификация может грозить Валиевой за допинг

Старший юрист компании SILA International Lawyers Сергей Лысенко рассказал в интервью «Газете.Ru», какое наказание может грозить фигуристке Камиле Валиевой, если подтвердится информация о применении допинга.

«Мы исходим из того, что нет никакой официальной информации и мы ориентируемся на те данные, которые есть в различных СМИ и слухах. С точки зрения спортсменки все очень стандартно. При получении положительного допинг-теста сразу начинается расследование тем органом, который проводил тестирование, и на основании объяснений спортсмена выносится решение о санкциях.

Есть информация о веществе, которое найдено в организме спортсменки (препарат называется триметазидин. — «Газета.Ru). Если это окажется оно, то этот препарат не является особой субстанцией, так что стандартная санкция за его применение — четыре года.

Если Валиева докажет, что нарушение было непреднамеренным, то это будет два года. А в дальнейшем она сможет снизить санкции до нуля, если докажет незначительность своей вины. Вернее — от нуля до двух. Это из-за того, что она, как спортсменка, которой меньше 16-ти лет, является защищенным лицом.

Еще может быть вариант по схеме «загрязненный продукт». Это лекарство, в составе которого не указано то запрещенное вещество, о котором идет речь», — сказал Лысенко.

По последней информации СМИ, решение по делу Валиевой пока не принято. Сохраняется шанс, что россиянку признают невиновной в употреблении препарата триметазидин. Над этим вопросом работают юристы Олимпийского комитета России (ОКР), а также МОК.

Ранее заместитель председателя Госдумы Дмитрий Пирог призвал поддержать Валиеву.