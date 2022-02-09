Россия занимает восьмое место в медальном зачете ОИ после третьего дня соревнований

Сборная России завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх 9 февраля.

Награду в шорт-треке завоевал россиянин Семен Елистратов.

Россия занимает восьмое место в командном зачете, имея в активе два золота, три серебра и шесть медалей бронзового достоинства.

Возглавляет зачет Германия (5-3-0), второе место занимает Норвегия (4-2-4), замыкает тройку сильнейших Швеция (4-1-2).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее спортивный врач Игорь Завьялов прокомментировал новость о том, что в допинг-пробе Камилы Валиевой нашли запрещенный препарат триметазидин.

«Триметазидин является допингом с 2014 года. Он используется для профилактики стенокардии и при других сосудистых заболеваниях, также он применяется в психотерапии», — сказал Завьялов.