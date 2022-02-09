Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о положительной допинг-пробе фигуристки Валиевой

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой, передает «Чемпионат.com».

«Я в это не верю. Не верю и не поверю никогда. Бред, бред и еще раз бред», — сказала Тарасова.

Напомним, россияне выиграли командные соревнования. Награждение должно было состояться 8 февраля, но оно было перенесено.

Сборная России по фигурному катанию досрочно завоевала золотые медали командного турнира. В составе национальной команды выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее спортивный врач Игорь Завьялов прокомментировал новость о том, что в допинг-пробе Камилы Валиевой нашли запрещенный препарат триметазидин.