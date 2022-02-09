Врач рассказал подробности запрещенного препарата в допинг-пробе Валиевой

Спортивный врач Игорь Завьялов прокомментировал новость о том, что в допинг-пробе Камилы Валиевой нашли запрещенный препарат триметазидин, передает Sport24.

«Триметазидин является допингом с 2014 года. Он используется для профилактики стенокардии и при других сосудистых заболеваниях, также он применяется в психотерапии», — сказал Завьялов.

Также Завьялов отметил, что Триметазидин, как и мельдоний, не оказывает на тренировочный процесс и результаты никакого эффекта.

Напомним, россияне выиграли командные соревнования. Награждение должно было состояться 8 февраля, но оно было перенесено.

Сборная России по фигурному катанию досрочно завоевала золотые медали командного турнира. В составе национальной команды выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что золотые медали командного турнира в фигурном катании отберут у сборной России, а Камилу Валиеву не допустят до личных соревнований.