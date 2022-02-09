Сменился лидер общекомандного зачета Олимпиады

Германия стала лидером общекомандного зачета Олимпийских игр, которые проходят в Китае.

Немец Винценц Гайгер выиграл золотую медаль в лыжном двоеборье. На счету Германии пять золотых и три серебряных медалей. Второе место занимает Норвегия (4-2-4), на третьей строчке располагается Швеция (4-1-2).

Российские атлеты идут на восьмой позиции (2-3-6).

На Олимпийских играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования завершатся 20 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала решение женских сборных Финляндии и Канады по хоккею провести встречи против команды России в респираторах.