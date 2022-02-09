Елистратов высказался о бронзе в шорт-треке на дистанции 1500 метров

Россиянин Семен Елистратов прокомментировал завоевание бронзы на дистанции 1500 метров в шорт-треке, передает Sport24.

«Сегодня настраивался только на медаль. Не впустую же я тренировался эти четыре года. После четвертьфинала пошло легче. В финале было десять человек, я понял, что нужно сразу лезть вперед», — сказал Елистратов.

Первое место занял занял представитель Южной Кореи Тэ Хон Хван, вслед за ним расположился канадец Стивен Дюбуа.

В копилке сборной России две золотые, три серебряные и пять бронзовых наград. Россияне занимают восьмое место в медальном зачете.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.