Навка объяснила неудачное выступление Кондратюка в короткой программе на ОИ-2022

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о неудачном выступлении российского фигуриста Марка Кондратюка в короткой программе на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Ее слова передает Metaratings.ru.

«Наши ребята огромные молодцы, они старались. Марку было очень тяжело физически, он очень много сил отдал в командном турнире. Кондратюк выжимал и вытаскивал свои силы до последнего, он молодец. Лидеры у мужчин настолько сильны, обладают большим запасом и качеством выполнения элементов, что Кондратюк оказался на 15-м месте», – сказала Навка.

Три российских фигуриста выступили с короткой программой на Олимпийских играх в Пекине. Лучшим из россиян стал Евгений Семененко. Он занимает предварительное седьмое место. Лидирует после короткой программы американский фигурист Нейтан Чен. Еще двое россиян, Марк Кондратюк и Андрей Мозалев, расположились на 15-й и 23-й позиции соответственно.

Во время исполнения сальхова в короткой программе Кондратюк допустил ошибку. Ранее он стал олимпийским чемпионом в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Произвольная программа в одиночном катании у мужчин стартует 10 февраля.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух оценил выступление Марка Кондратюка.