Биатлонист Цветков обратился к болельщикам после упущенной победы на ОИ-2022

Российский биатлонист Максим Цветков в сториз Instagram кратко высказался об упущенной победе в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022.
«Спасибо всем. Никогда не опускать руки и верить в лучшее», — написал Цветков.
Напомним, Цветков уступил три секунды норвежскому биатлонисту Йоханнесу Бё. Победителем был признан француз Кентен Фийон Майе. Эта медаль стала первой золотой для сборной Франции на этой Олимпиаде. Серебро в активе белорусского лыжника Антона Смольского.
Другие российские биатлонисты, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Карим Халили, стали 10-м, 11-м и 34-м соответственно.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
Следующую гонку, спринт, биатлонисты проведут 12 февраля. Начало в 12.00 по московскому времени.
Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова эмоционально отреагировала на четвертое место Цветкова.