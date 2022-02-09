Биатлонист Цветков обратился к болельщикам после упущенной победы на ОИ-2022

Российский биатлонист Максим Цветков в сториз Instagram кратко высказался об упущенной победе в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022.

«Спасибо всем. Никогда не опускать руки и верить в лучшее», — написал Цветков.

Напомним, Цветков уступил три секунды норвежскому биатлонисту Йоханнесу Бё. Победителем был признан француз Кентен Фийон Майе. Эта медаль стала первой золотой для сборной Франции на этой Олимпиаде. Серебро в активе белорусского лыжника Антона Смольского.

Другие российские биатлонисты, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Карим Халили, стали 10-м, 11-м и 34-м соответственно.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Следующую гонку, спринт, биатлонисты проведут 12 февраля. Начало в 12.00 по московскому времени.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова эмоционально отреагировала на четвертое место Цветкова.