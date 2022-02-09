Тарасова назвала американского фигуриста гением

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что гордится американским фигуристом Нэйтаном Ченом после его выступления в короткой программе на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

8 февраля американец установил новый мировой рекорд в короткой программе на Играх. Он набрал 113,97 баллов. Таким образом он лидирует перед произвольной программой.

«Я им горжусь. Он гений! Остальные все хорошие, а Чен – гений», — цитирует Тарасову РИА «Новости».

На второй позиции располагается японский фигурист Юма Кагияма (108,12). На третьей строчке еще один представитель Японии Уно Шома (105,9).

Лучшим из россиян стал Евгений Семененко. Он занимает предварительное седьмое место. Еще двое наших соотечественников, Марк Кондратюк и Андрей Мозалев, расположились на 15-й и 23-й позиции соответственно. Все они пробились в произвольную программу. Она пройдет 10 февраля.

Ранее сообщалось, что фанаты японского фигуриста Юдзуру Ханю, провалившего короткую программу, начали атаковать в социальных сетях россиянина Андрея Мозалева, обвиняя его в провале японца.