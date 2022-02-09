Сборная России сохраняет лидерство по общему количеству медалей на Олимпиаде-2022

Сборная России на Олимпийских играх – 2022 в Пекине продолжает лидировать в общем медальном зачете по количеству завоеванных наград.
В активе национальной команды после пяти соревновательных дней десять медалей: две золотые, три серебряные и пять бронзовых.
Накануне, во вторник, 8 февраля, было разыграно десять комплектов медалей. Сборная России завоевала три бронзовые награды, которые выиграли сноубордист Вик Уайлд, лыжник Александр Терентьев и саночница Татьяна Иванова.
На Олимпийских играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования завершатся 20 февраля.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Ранее бронзовый призер Игр-2022 в коньковом спринте российский лыжник Александр Терентьев занимает седьмое место в Олимпийской деревне.