Сборная России сохраняет лидерство по общему количеству медалей на Олимпиаде-2022

Сборная России на Олимпийских играх – 2022 в Пекине продолжает лидировать в общем медальном зачете по количеству завоеванных наград.

В активе национальной команды после пяти соревновательных дней десять медалей: две золотые, три серебряные и пять бронзовых.

Пекин — 2022 Медальный зачет 1 Швеция 6 4 1 1 2 Нидерланды 7 3 3 1 3 Германия 5 3 2 0 4 Китай 5 3 2 0 5 Норвегия 8 3 1 4 6 Италия 7 2 4 1 7 Россия 10 2 3 5 8 Австрия 7 2 3 2 9 Словения 5 2 1 2 10 Франция 5 1 4 0

Накануне, во вторник, 8 февраля, было разыграно десять комплектов медалей. Сборная России завоевала три бронзовые награды, которые выиграли сноубордист Вик Уайлд, лыжник Александр Терентьев и саночница Татьяна Иванова.

На Олимпийских играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования завершатся 20 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее бронзовый призер Игр-2022 в коньковом спринте российский лыжник Александр Терентьев занимает седьмое место в Олимпийской деревне.