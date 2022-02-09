Фигуристка Валиева попала на первую полосу The Wall Street Journal

Российская фигуристка Камила Валиева попала на первую полосу американского издания The Wall Street Journal.

7 февраля россиянка завоевала золотую медаль в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине. Кроме того, она стала первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на ОИ.

«Российская фигуристка вошла в олимпийскую историю, прыгнув четверной», — написано в заголовке новости.

Рядом с фото 15-летней Валиевой находятся новости бизнеса и заметка о президенте США Джо Байдене.

Сборная России досрочно завоевала золотые медали командного турнира. Также в составе национальной команды выступали Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева в сториз Instagram ответила американскому актеру Алеку Болдуину, который поздравил ее с завоеванием золота Олимпиады-2022.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.