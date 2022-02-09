Двукратный олимпийский чемпион Касатонов: Овечкин и Малкин очень патриотичны

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Алексей Касатонов высказался о размере премиальных за победу на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«4 млн рублей за победу? В наше время такого не было. Но тогда была другая, закрытая страна. Было просто стыдно выступать плохо за страну, где живут родители и друзья. Сейчас, если спортсмены могут так зарабатывать деньги, почему бы и нет.

Хочу сказать одно: я общаюсь с ребятами, которые сейчас выступают в США, – и с Малкиным, и с Овечкиным. Они очень патриотичны, – приводит слова Касатонова «Московский комсомолец».

Ранее сообщалось, что российские спортсмены на Играх-2022 получат за золотую медаль — 4 млн рублей, за серебряную — 2,5 млн рублей, за бронзовую — 1,7 млн рублей.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.