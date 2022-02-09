Быков объяснил, почему не стоит плакать из-за отсутствия игроков НХЛ на Олимпиаде

Экс-наставник сборной России Вячеслав Быков высказался об отказе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отпускать своих игроков на Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

«Не думаю, что стоит плакать по этому поводу. Это проблема НХЛ, их системы, профсоюза игроков лиги (NHLPA), который не смог должным образом обозначить свое желание отправиться на Игры.

Лично я предпочитаю радоваться тому, что Олимпиада даст возможность проявить себя молодому поколению, поможет амбициозным ребятам заявить о себе на весь мир», — приводит слова специалиста RT.

22 декабря НХЛ официально объявила об отказе отпускать своих игроков в Пекин на Игры-2022. Причина — необходимость доиграть в феврале матчи, перенесенные из-за коронавируса.

Предыдущие Олимпийские игры нхэловцы тоже пропускали. Тогда сборная России в финале оказалась сильнее Германии и впервые в своей истории стала победителем Олимпиады. До этого только в 1992 году Объединенная команда становилась чемпионом Игр.

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