Выигравший серебро белорусский биатлонист поблагодарил за помощь в гонке Логинова

Белорусский биатлонист Антон Смольский поблагодарил россиянина Александра Логинова за помощь в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022 в Пекине, в которой он завоевал серебро.

«Александр Логинов, можно сказать, помог мне на последнем круге удержать скорость. Благодарен ему за это. Один бы я, наверное, чуть медленнее прошел этот круг», — приводит слова Смольского «Прессбол».

Победителем стал француз Кентен Фийон Майе. Эта медаль стала первой золотой для сборной Франции на этой Олимпиаде. Российский биатлонист Максим Цветков занял четвертое место в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине. Он проиграл три секунды занявшему третье место Йоханнесу Бё.

Александр Логинов расположился на десятой позиции. Он допустил три промаха на стойке. Эдуард Латыпов финишировал на 11-й строчке. Еще один россиянин, Карим Халили, расположился на 34-й позиции, проиграв победителю 4 минуты и 39 секунд.

Следующую гонку, спринт, биатлонисты проведут 12 февраля. Начало в 12.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Драчев объяснил промахи Логинова, лишившие его золота в индивидуальной гонке на Олимпиаде.