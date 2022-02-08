Российская экс-супруга Уайлда поздравила его с бронзой на Олимпиаде в Пекине

Бронзовый призер Олимпиады в Сочи-2014 в сноуборде Алена Заварзина прокомментировала бронзовую медаль своего бывшего мужа Вика Уайлда на Играх в Пекине.

«Я рада, что Вик занял третье место, потому что он прошел через огонь и воду. Никто в него не верил. Молодые его обгоняли. Ему тяжело было последние четыре года. Даже не четыре, а восемь. Он не выигрывал с Олимпиады в Сочи. Реально в него никто не верил. Я очень рада за него. Хоть что-то хорошее у него в жизни сейчас будет происходить», — сказала Заварзина «Матч ТВ».

19 февраля 2014 года Заварзина завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Сочи в параллельном гигантском слаломе, а через несколько минут ее муж Вик Уайлд, сменивший гражданство США на российское, стал олимпийским чемпионом в той же дисциплине у мужчин. Всего в Сочи Уайлд выиграл две золотые олимпийские медали. Алена и Вик поженились в 2011 году.

В конце 2018 года Заварзина ушла из спорта ради изучения дизайна. В декабре 2021 года пара объявила о разводе.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на критику в адрес российского сноубордиста Вика Уайлда.