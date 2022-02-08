Расписание зимней Олимпиады 2022 на 9 февраля

9 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны шесть комплектов медалей в шести видах спорта. Время начала финалов — московское.

Расписание финалов

Горные лыжи

5:15. Слалом, женщины

Российские участницы: Екатерина Ткаченко, Анастасия Горностаева, Полина Мельникова.

Фристайл

6:00. Биг-эйр, мужчины

Сноуборд

9:30. Борд-кросс, женщины

Российские .участницы: Кристина Пауль, Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская, Александра Паршина.

Двоеборье

11:00. Малый трамплин.

14:00. 10 км, мужчины

Российские участники: Самир Мастиев, Артем Галунин, Вячеслав Барков.

Санный спорт

15:20. Двойки

Российские участники: Андрей Богданов – Юрий Прохоров, Александр Денисьев – Владислав Антонов.

Шорт-трек

14:00. 1500 м, мужчины, четвертьфиналы

15:29. 1500 м, мужчины, полуфиналы

16:20 1500 м, мужчины, финал

Российские участники: Семен Елистратов, Денис Айрапетян, Даниил Ейбог.

Хоккей

11.40 Мужчины. Групповой турнир. Россия — Швейцария.

Керлинг

Мужчины. Групповой турнир. США — Россия.

Накануне, во вторник 8 февраля, было разыграно десять комплектов медалей. Сборная России завоевала три бронзовые награды, которые выиграли сноубордист Вик Уайлд, лыжник Александр Терентьев и саночница Татьяна Иванова.

Все медали на Олимпиаде в Пекине 8 февраля.