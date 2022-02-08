Расписание зимней Олимпиады 2022 на 9 февраля

9 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны шесть комплектов медалей в шести видах спорта. Время начала финалов — московское.
Расписание финалов
Горные лыжи
5:15. Слалом, женщины
Российские участницы: Екатерина Ткаченко, Анастасия Горностаева, Полина Мельникова.
Фристайл
6:00. Биг-эйр, мужчины
Сноуборд
9:30. Борд-кросс, женщины
Российские .участницы: Кристина Пауль, Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская, Александра Паршина.
Двоеборье
11:00. Малый трамплин.
14:00. 10 км, мужчины
Российские участники: Самир Мастиев, Артем Галунин, Вячеслав Барков.
Санный спорт
15:20. Двойки
Российские участники: Андрей Богданов – Юрий Прохоров, Александр Денисьев – Владислав Антонов.
Шорт-трек
14:00. 1500 м, мужчины, четвертьфиналы
15:29. 1500 м, мужчины, полуфиналы
16:20 1500 м, мужчины, финал
Российские участники: Семен Елистратов, Денис Айрапетян, Даниил Ейбог.
Хоккей
11.40 Мужчины. Групповой турнир. Россия — Швейцария.
Керлинг
Мужчины. Групповой турнир. США — Россия.
Накануне, во вторник 8 февраля, было разыграно десять комплектов медалей. Сборная России завоевала три бронзовые награды, которые выиграли сноубордист Вик Уайлд, лыжник Александр Терентьев и саночница Татьяна Иванова.