Все медали на Олимпиаде в Пекине 8 февраля

На Олимпийских играх-2022 в Пекине во вторник, 8 февраля, было разыграно десять комплектов медалей. Сборная России завоевала три бронзовые награды, их выиграли сноубордист Вик Уайлд, лыжник Александр Терентьев и саночница Татьяна Иванова.

Лыжные гонки.

Женщины. Спринт.

1. Юнна Сундлинг (Швеция) — 3.09,68

2. Майя Дальквист (Швеция) — +2,88

3. Джессика Диггинс (США) — +3,16

Мужчины. Спринт.

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.58,06

2. Федерико Пеллегрино (Италия) — +0,26

3. Александр Терентьев (Россия) — +1,31

Биатлон

Мужчины. Индивидуальная гонка.

1. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 48.47,4 (2 промаха)

2. Антон Смольский (Белоруссия) — отставание +14,8 (0)

3. Йоханнес Бе (Норвегия) — +31,1 (2)

4. Максим Цветков (Россия) — +34,9 (1)

...10. Александр Логинов (Россия) — +01.40,2 (3)

...11. Эдуард Латыпов (Россия) — +02.25,7 (3)...

...34. Карим Халили (Россия) — +04.39,1 (4)

Горные лыжи

Мужчины. Супергигант.

1. Маттиас Майер (Австрия) — 1.19,64

2. Райан Кокрен-Сигль (США) — 1.19,98

3. Александр Килде (Норвегия) — 1.20,68

Керлинг

Микст

1. Италия

2. Норвегия

3. Швеция

Конькобежный спорт

Мужчины. 1500 м

1. Кьелд Нейс (Нидерланды) — 1.43,21

2. Томас Крол (Нидерланды) — 1.43,55

3. Ким Мин Сок (Корея) — 1.44,24

...8. Сергей Трофимов (Россия) — 1.45,32

Санный спорт

Женщины.

1. Натали Гайзенбергер (Германия) — 3.53,944 (58,402 + 58,433 + 58,226 + 58.403)

2. Анна Беррайтер (Германия) — 3.53,947 (58,525 + 58,508 + 58,348 + 58.566)

3. Татьяна Иванова (Россия) — 3.54,507 (58,733 + 58,683 + 58,461 + 58,630)

Сноуборд

Женщины. Параллельный гигантский слалом.

1. Эстер Ледецка (Чехия)

2. Даниэла Ульбинг (Австрия)

3. Глория Котник (Словения)

Мужчины. Параллельный гигантский слалом

1. Бенжамин Карл (Австрия)

2. Тим Мастнак (Словения)

3. Вик Уайлд (Россия)

Фристайл

Женщины. Биг-эйр.

1. Элин Гу (Китай) — 188,25

2. Тесс Ледо (Франция) — 187,50

3. Матильда Гремо (Швейцария) — 182,50

...10. Анастасия Таталина (Россия) — 122,50