Российская фигуристка выругалась после вопроса иностранной журналистки

Российская фигуристка Анастасия Мишина, которая выступает в паре с Александром Галлямовым, не смогла понять вопроса журналистки Би-Би-Си. Та спросила ее о самочувствии после падения во время произвольной программы в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

«Я **** (прим. ничего) не поняла», — сказала Мишина.

Но потом россиянка собралась и перешла на английский: «Это были последние пять секунд программы, так что все нормально», — отметила она.

7 февраля российские фигуристы досрочно завоевали золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Сначала на лед вышли спортивные пары. Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов по результатам произвольной программы обошли китайскую пару и заняли первое место. В спорте танцевальных дуэтов Виктория Синицина и Никита Кацалапов уступили американской паре и остались вторыми. После короткой программы они также уступали первую позицию, но уже другой американской паре. В произвольной программе у женщин Камила Валиева с большим отрывом заняла первую ступень пьедестала.

Эта золотая медаль стала второй для россиян на Олимпиаде в Пекине. 6 февраля лыжник Александр Большунов стал первым в мужском скиатлоне.

Ранее Илья Авербух рассказал, что нужно российским фигуристам для выхода на мировой уровень.