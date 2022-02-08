Российская сноубордистка заявила о несправедливости регламента Олимпиады

Российская сноубордистка София Надыршина высказалась о несправедливости по отношению к спортсменам, сдавшим положительный тест на COVID-19 на Олимпийских играх в Пекине.

«Положительные тесты на коронавирус? Это неправильно, что закрывают таких людей. Было бы правильно допускать спортсменов с положительными тестами до соревнований», — передает слова Надыршиной «РИА Новости».

Только накануне вечером перед соревновательным днем россиянка смогла прилететь в Пекин, сдав отрицательный тест на коронавирус.

В 1/8 финала Надыршина уступила сопернице из Нидерландов Мишель Деккер всего 0,03 секунды.

«Да, это моя ошибка, тут особо нечего добавить. Вначале я действительно лидировала, но потом пошла одна, другая ошибка. Конечно, я расстроена. Всегда хочется добиваться побед», — прокомментировала свое выступление российская сноубордистка.

Победу в женском параллельном гигантском слаломе одержала чешка Эстер Ледецка. Второе место у представительницы Австрии Даниэлы Ульбинг, третье — у словачки Глории Котник.

Напомним, что ранее завершились соревнования в мужском в параллельном гигантском слаломе. Российский спортсмен Виктор Уайлд завоевал бронзовую медаль.