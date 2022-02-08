Большунов пропустит сегодняшнюю гонку на Олимпиаде

Российский лыжник Александр Большунов пропустит сегодняшний спринт свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

«Это наше совместное решение. Больше скажу: инициатива исходила со стороны Сани. Скорее он меня убеждал. Внешне его победа в скиатлоне выглядела очень просто, но это не так. На высоте ничего не дается легко», — передает слова Бородавко «Спорт-Экспресс».

6 февраля в скиатлоне Большунов выиграл свою первую золотую олимпийскую медаль. Второе место занял еще один россиянин Денис Спицов. Тройку призеров замкнул финский спортсмен Иво Нисканен.

На прошлой Олимпиаде Большунов стал обладателем трех серебряных и одной бронзовой наград.

Спринт свободным стилем пройдет сегодня. Начало квалификации в 11.50 по московскому времени. Сборную России будут представлять Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Артем Мальцев.

Всего в лыжах будет разыграно 12 комплектов медалей. В активе российских лыжников на этой Олимпиаде уже три медали.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев прокомментировал отсутствие Сергея Устюгова в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине.