Россия опустилась на третье место в медальном зачете ОИ-2022

Сборная России опустилась на третье место в медальном зачете Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

После победы фристайлистки Эйлин Гу в дисциплине биг-эйр Китай возглавил медальный зачет и сместил российскую команду со второго на третье место. В активе сборной Китая три золотые и две серебряные медали. На второй строчке располагается команда Швеции, спортсмены которой завоевали три золота. Россияне добыли две золотые, три серебряные и две бронзовые награды.

Пекин — 2022 Медальный зачет 1 Китай 5 3 2 0 2 Швеция 3 3 0 0 3 Россия 7 2 3 2 4 Нидерланды 5 2 2 1 5 Германия 3 2 1 0 6 Норвегия 4 2 0 2 7 Словения 3 2 0 1 8 Италия 5 1 3 1 9 Канада 6 1 1 4 10 Япония 4 1 1 2

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