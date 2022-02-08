Россия опустилась на третье место в медальном зачете ОИ-2022

Сборная России опустилась на третье место в медальном зачете Олимпийских игр — 2022 в Пекине.
После победы фристайлистки Эйлин Гу в дисциплине биг-эйр Китай возглавил медальный зачет и сместил российскую команду со второго на третье место. В активе сборной Китая три золотые и две серебряные медали. На второй строчке располагается команда Швеции, спортсмены которой завоевали три золота. Россияне добыли две золотые, три серебряные и две бронзовые награды.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Ранее журналист Дмитрий Губерниев высказался о серебре в командном миксте в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпиаде.