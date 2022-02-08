«Мне очень жаль»: Йерсем высказалась о возрасте современных фигуристов

Норвежская фигуристка Камилла Йерсем поделилась мнением о юном возрасте современных фигуристов. Ее слова передает NRK.

«Мне очень жаль. У сегодняшних спортсменов не очень долгая спортивная карьера в мировом топе. Я критически отношусь к тому, как это способствует эксплуатации молодых спортсменов. Лучшие становятся моложе. Было бы лучше для спорта и интереса, если бы спортсменам удавалось оставаться подольше», — сказал Йерсем.

Напомним, сборная России досрочно завоевала золотые медали командного турнира. В составе национальной команды выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Ранее Камилла Йерсем поделилась впечатлениями от выступления Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.