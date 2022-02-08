Канадская журналистка объяснила предложение исключить фигурное катание из программы ОИ

Канадская журналистка Сара Дженкинс прокомментировала свои слова о том, что фигурное катание должно быть исключено из программы Олимпийских игр из-за доминирования россиян. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Это была ирония! Женщина из Канады написала статью о том, что женский хоккей не должен участвовать в Олимпийских играх, потому что Канада и США всегда побеждают. Поэтому я указала на другие страны, которые доминируют в спорте. Это был сарказм!» — сказала Дженкинс.

Российские фигуристы досрочно завоевали золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. В соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов обошли китайскую пару и заняли первое место. В споре танцевальных дуэтов Виктория Синицина и Никита Кацалапов уступили американской паре и остались вторыми. В произвольной программе у женщин Камила Валиева с большим отрывом заняла первую ступень пьедестала.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о предложении Сары Дженкинс.