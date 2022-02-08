Соловьев: несчастных украинских спортсменов жалко, их уже просто затравили

Российский журналист Владимир Соловьев поделился мыслями об отказе украинской делегации аплодировать российской фигуристке Камиле Валиевой после ее выступления в командном турнире ОИ-2022. Слова Соловьева передает «Спорт-Экспресс».

После проката Валиевой участники всех команд аплодировали Камиле стоя, однако украинцы к этим овациям не присоединились.

«Несчастных украинских спортсменов жалко — их уже просто затравили, смотрят за каждым движением. Этих ребят и дома «съедят» заживо, если они, не дай бог, что-то сделают. Поэтому они и ведут себя как какие-то деревянные солдаты Урфина Джуса, не способные выразить свои настоящие эмоции. Ведь прокат Камилы — просто чудесный, это произведение искусства», — сказал Соловьев.

Напомним, российские фигуристы досрочно завоевали золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. В соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов обошли китайскую пару и заняли первое место. В споре танцевальных дуэтов Виктория Синицина и Никита Кацалапов уступили американской паре и остались вторыми. В произвольной программе у женщин Камила Валиева с большим отрывом заняла первую ступень пьедестала.

На прошлой Олимпиаде отечественные фигуристы стали вторыми в этом виде программы, пропустив вперед себя представителей Канады.

Всего в фигурном катании будет разыграно пять комплектов медалей.

Ранее тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о реакции украинской делегации на прокат Валиевой.