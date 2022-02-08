Норвежский журналист: русским стоит поскорее признать допинговый скандал на ОИ в Сочи

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт вспомнил Олимпийские игры — 2014, которые прошли в Сочи, призвав Россию признать якобы большое число спортсменов, употребляющих допинг на тех соревнованиях. Слова журналиста передает NRK.

«Руководители норвежских лыжных гонок давно выражают появившуюся у них тревогу по поводу современных реалий. Но они не приблизятся к масштабам российского скандала вокруг Сочи. Допинг там оказался систематическим, чрезвычайно всеобъемлющим и управляемый государством. И русским стоит поскорее признать это и двигаться дальше, прежде всего ради самих себя. Последствия для России должны были быть строже», — сказал Салтведт.

Напомним, из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Петтер Сальтведт раскритиковал участие российских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Пекине.