Большунов не дал потрогать Губерниеву золотую олимпийскую медаль

Российский лыжник Александр Большунов после церемонии награждения не дал журналисту Дмитрию Губерниеву потрогать золотую олимпийскую медаль, которую он заработал 6 февраля в скиатлоне.

«После 19 февраля. Потому что все прикосновения — это очень опасно. После 18:00 примерно. Но лучше быстрее пробежать полтинник», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 19 февраля пройдет лыжная конка на 50 километров, которая станет заключительной на Олимпиаде.

По результатам скиатлона первые два призовых места достались россиянам — Александру Большунову и Денису Спицову соответственно. Третьим стал финский лыжник Иво Нисканен. Лучшим из норвежцев стал Ханс-Кристен Холунд, он закончил выступление на четвертой позиции и проиграл победителю две с половиной минуты. Трехкратный олимпийский чемпион прошлых Игр Йоханнес Клебо финишировал на 40-м месте.

Следующая гонка у мужчин, спринт свободным стилем, пройдет 8 февраля.

Ранее американский журналист Натаниэль Херц оценил победу россиянина Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх.