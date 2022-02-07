Хованцев назвал фаворита мужской индивидуальной гонки на ОИ среди россиян

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился ожиданиями от мужской индивидуальной гонки, которая пройдет в рамках Олимпийских игр 8 февраля, передает «Чемпионат.com».

«Шансов на медали у наших ребят больше, чем у девчонок. У этого состава упор сделан на стрельбу. Логинов умеет собираться на дальних дистанциях. Я свое предпочтение отдаю ему», — сказал Хованцев.

В составе сборной России Александр Логинов выиграл бронзовую медаль пекинских Игр в смешанной эстафете.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее биатлонистки сборной России остались без медалей в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине.