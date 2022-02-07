Российская саночница Иванова занимает третье место после первого дня соревнований на Олимпиаде

Российская саночница Татьяна Иванова занимает третье место после двух попыток на Олимпиаде.

После первой попытки Иванова располагалась на пятой строчке, но по итогам двух попыток вырвалась на третье место.

Лидирует в соревнованиях представительница Германии Натали Гайзенбергер, опережая россиянку на 0,591. Вторую строчку также занимает немка Анна Беррайтер.

Напомним, сборная России занимает второе место в медальном зачете зимних Олимпийских игр после третьего дня соревнований.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сборная России досрочно выиграла золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Для досрочной победы танцорам Никите Кацалапову и Виктории Синициной было достаточно занять место не ниже третьего.