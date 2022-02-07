Тихонов об итогах женской индивидуальной гонки: руководство СБР надо гнать поганой метлой

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону, бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов подвел итоги женской индивидуальной гонки на 15 км на Олимпиаде в Пекине. Он смог выделить лишь Кристину Резцову, а также обрушился с критикой на действующее руководство СБР — в частности, на президента Виктора Майгурова, исполнительного директора Александра Пака и вице-президента Алексея Нуждова.

«Кроме Резцовой, впечатлений никаких — но два промаха… Очень много ошибок сегодня – но это биатлон. Здесь кого-то корить очень сложно. Я скажу так: много лет у России ничего не было. Начал биатлон немного подниматься, но, по-доброму, надо пересматривать все руководство, гнать поганой метлой всех троих — Майгурова, Пака и Нуждова. Это люди, абсолютно ничего не делающие для того, чтобы мы в биатлоне что-то имели.

Одно цепляется за другое. Уже из Читы в Новосибирск дети летят на соревнования, а родители собирают деньги на билеты и патроны. Где еще такое может быть? Жуть. Климата в команде никакого, абсолютно. Михаила Шашилова уговорили занять пост тренера — когда такое было? Мы считали за счастье потренироваться рядом с национальной командой. А здесь — нарушения режима, прочее, кошмар! Какой результат мы можем ждать?» — сказал Тихонов «Газете.Ru».

Резцова стала лучшей из россиянок, допустив два промаха на третьем огневом рубеже и заняв девятое место. Выиграла гонку немка Денизе Херрман, второй стала Анаис Шевалье-Буше из Франции, замкнула тройку норвежка Марте Рейселанд.

Ранее норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт раскритиковал участие российских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Пекине.