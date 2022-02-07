Сборная России потеряла лидерство в медальном зачете на ОИ

Сборная России опустилась на вторую строчку в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. На первую позицию переместилась Швеция. Ей это сделать позволила победа горнолыжницы Сары Хектор в гигантском слаломе. Лучшей из россиянок в этом виде программы стала Екатерина Ткаченко, занявшая 25-е место.

Таким образом в копилке сборной Швеции теперь три золотых медали. У россиян в активе шесть наград: по две каждого вида. Третьей в общем медальном зачете идет Норвегия, у которой две золотых и одна бронзовая медали.

Сегодня россияне пополнили копилку золотой медалью в командном соревновании по фигурному катанию, оставив позади себя представителей США и Японии.

Всего на 24-х зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) отреагировали на победу россиян в командном турнире Олимпийских игр-2022.