В Голливуде восхищены выступлением Камилы Валиевой

Американский актер Алек Болдуин остался под большим впечатлением от выступления российской фигуристки Камилы Валиевой в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Я люблю Олимпиады, потому что даже в столь удручающие времена планета замирает, чтобы с трепетом смотреть, как спортсмены (и артисты!) вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира в исполнении одного человека. Посвятить свою (в случае Валиевой пока маленькую) жизнь этому искусству... Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок – душераздирающую красоту для этого мира», — написал Болдуин в своем Instagram.

Сегодня Камила Валиева выиграла произвольную программу в командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Во время исполнения четверного тулупа 15-летняя спортсменка упала, но это ей не помешало удержать первую позицию. После короткой программы она лидировала с отрывом от ближайшей преследовательницы в 15 баллов.

Сборная России досрочно завоевала золотые медали командного турнира. Также в составе национальной команды выступал Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова отреагировала на победу россиян в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.