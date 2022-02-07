Кацалапов стал первым в истории двукратным олимпийским чемпионом в командном турнире

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду, стал первым в истории двукратным олимпийским чемпионом в командном турнире.

Кацалапов и Виктория Синицина показали второй результат в произвольном танце, получив за свой прокат 128,17 балла. Этот результат позволил национальной команде досрочно завоевать золотую медаль командного турнира.

В 2014 году на Олимпиаде в Сочи Кацалапов также победил в командном турнире, но тогда он выступал в паре с Еленой Ильиных.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о реакции украинской делегации на прокат россиянки Камилы Валиевой в короткой программе командного турнира на Олимпиаде.

После проката Валиевой участники всех команд аплодировали Камиле стоя, однако украинцы к этим овациям не присоединились.