Сборная России возглавила медальный зачет Олимпиады-2022

Благодаря победе российских фигуристов в командном турнире национальная команда поднялась на первую строчку медального зачета Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

7 февраля проходят заключительные соревнования в командном фигурном катании. Первыми на лед вышли спортивные пары с произвольной программой, где россияне Александр Галлямов и Анастасия Мишина заняли первое место.

Далее соревновались пары в танцах на льду, продемонстрировав произвольный танец. В этой дисциплине вторыми стали россияне Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Этот результат позволил России досрочно одержать победу в командных соревнованиях.

Всего у сборной России два золота, два серебра и две бронзы. Национальная команда обошла Норвегию (2-0-1) и Швецию (2-0-0).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов объяснили свое падение в произвольной программе на ОИ-2022.