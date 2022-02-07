Россия после шести видов увеличила отрыв от США и Японии в командном турнире ОИ-2022

Сборная России после шести видов программы командного турнира фигуристов на Олимпийских играх — 2022 в Пекине упрочила свое лидерство в общем зачете.

7 февраля, Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли произвольную программу среди пар и принесли национальной команде десять очков. Таким образом, после шести видов командного турнира у России 55 очков и чистое первое место.

Анастасия Мишина/Александр Галлямов выигрывают произвольную программу даже с падением.



Положение после шести видов:



1. Россия — 55

2. Япония — 48

3. США — 48

4. Китай — 37

5. Канада — 37 pic.twitter.com/vti9tykJj8 — Sport24 (@sport24_ru) February 7, 2022

Сегодня, 7 февраля, также состоятся заключительные прокаты в командном турнире Олимпиады-2022. На лед с произвольной программой выйдут женщины, а также танцевальные пары. Россию будут представлять Камила Валиева, танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Ранее депутат Государственной думы Ирина Роднина заявила, что неправильно менять Камилу Валиеву на Александру Трусову или Анну Щербакову.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.