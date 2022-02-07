Уткин рассказал, в чем ценность победы Большунова в скиатлоне на Олимпиаде

Журналист и блогер Василий Уткин в своем Telegram-канале высказался о победе российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Величие победы Большунова не в том, что это самое первое российское золото в Пекине и не в колоссальном отрыве. Важнее другое: выиграв первый старт именно таким, совершенно убийственным для соперников образом, Большунов показал, кто в лыжном доме хозяин. Засадил кулаком по столу, что есть силы — и все прижали уши.

Мы весь сезон обсуждали какие-то проблемы, вполне достаточные для того, чтобы засомневаться в его шансах на Олимпиаде. И на этом фоне получили прямо-таки натуралистическую картину людоедства.

Ценность таких побед в том, что у соперников возникает только один вопрос: «На что он еще способен, этот проклятый русский?» — написал журналист.

Вторым к финишу пришел другой россиянин Денис Спицов, который проиграл Большунову 1:11,0 минуты. Бронза досталась представителю Финляндии Иво Нисканену (+2:00,2 минуты).

В начале гонки — после отсечки в 2,5 км — Большунов упал, потеряв несколько секунд, но быстро поднялся и снова догнал группу лидеров. После 15 км классическим стилем россиянин лидировал в гонке вместе с Нисканеном, однако на следующих 15 км — коньковым стилем — ушел в отрыв и до финиша не подпустил к себе преследователей.

Денис Спицов также допустил одно падение на последних километрах гонки, но сумел сохранить второе место.

Большунов впервые одержал победу на Олимпийских играх. В 2018 году спортсмен завоевал три серебряных и одну бронзовую медаль.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев раскритиковал американского журналиста, который спросил Александра Большунова о допинге, после его победы в мужском скиатлоне на Олимпиаде.