В FIS объяснили, почему Большунова не наказали по результатам скиатлона на ОИ

Рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьер Миньере прокомментировал инцидент, который произошел с российским лыжником Александром Большуновым во время скиатлона и рассказал, почему ему удалось избежать наказания.

«Это было видно сразу. Жюри внимательно следило за тем, беспокоило ли это Клебо при смене лыж. Но очевидно, что ничего такого не произошло. Поэтому было решено, что никакой реакции сейчас от жюри не требуется. Никому это не помешало. Если бы там было влияние на гонку, то все было бы по-другому», — передает слова Миньере NRK.

Напомним, что во время пит-стопа Александр Большунов бросил свою палку в зону Йоханнеса Клебо, тем самым преградив ему направление движения. После чего норвежский лыжник отодвинул ее своей палкой и продолжил гонку.

По результатам скиатлона первые два призовых места достались россиянам — Александру Большунову и Денису Спицову соответственно. Третьим стал финский лыжник Иво Нисканен. Вышеупомянутый Клебо финишировал на 40-м месте.

Следующая гонка у мужчин, спринт свободным стилем, пройдет 8 февраля.

Ранее Максим Вылегжанин объяснил, почему норвежцы подали протест после мужского скиатлона.